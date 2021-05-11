التخطيط تبيّن أسباب تأجيل التعداد السكاني وتؤكد: سيكون إلكترونياً

2021/05/11 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، أن تأجيل إجراء التعداد السكاني، كان بسبب موعد الانتخابات في تشرين الأول المقبل، مع غياب التخصيصات الماليّة في موازنة العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إنَّ "التعداد كان يفترض إجراؤه العام الماضي إلا أنّه تأجل بسبب جائحة كورونا والإغلاق التام".وأشار إلى أنَّ "موازنة 2021 لم تتضمن أي تخصيصات مالية للتعداد، كما أنَّ الانتخابات ستجرى في تشرين الاول من العام الحالي، الامر الذي اجّل التعداد مرة أخرى".

وأضاف، أنَّ "الوزارة مستمرة في عملها لاستكمال الاجراءات الخاصة بالتعداد من خلال التقاط الصور الفضائية واستكمال مركز البيانات الرئيسة واجراء تجارب ميدانية في عدد من المحافظات".

ولفت إلى أنَّ "التعداد سيكون إلكترونياً وليس ورقياً، لذلك المطلوب توفير بيئة إلكترونية متكاملة من خلال توفير أجهزة لوحية يصل عددها إلى 150 الف جهاز، فضلاً عن وجود تحدٍ آخر، وهو تأمين الاتصال مع العدادين في الميدان من خلال شبكة معلومات".

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