انفجار عبوة لاصقة قرب

2021/05/11 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أفاد مصدر أمني من محافظة واسط، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، بانفجار عبوة لاصقة قرب "علوة الكوت" للخضار والفاكهة، فيما أوضح حجم الأضرار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة لاصقة انفجرت قرب علوة الكوت للفواكه والخضر، الواقعة قرب مستشفى الكرامة التعليمي في محافظة واسط".

وأشار إلى أن "العبوة تم وضعها تحت سيارة صاحب مطعم الرسول، وتسبب انفجارها بوقوع أضرار مادية للسيارة، مع نجاة سائقها".

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