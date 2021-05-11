سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية المحلية هذا اليوم

2021/05/11 | 09:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الثلاثاء (11 آيار 2021) بحسب رصد مخصين.





قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

148,300

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,750

148,750

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البصرة / بورصة

148,300

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أربيل / بورصة

148,600

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