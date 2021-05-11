“المركز الخبري” ينشر نتائج الإمتحانات التمهيدية للثالث المتوسط

2021/05/11 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة الثالث المتوسط / للعام الدراسي 2020 – 2021 .ولمعرفة النتائج، الدخول على الرابط أدناه: https://drive.google.com/drive/folders/1qavPFukfJ35cDVi_PF0ex5kZJWzHr4AN?usp=sharing

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