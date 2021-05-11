حقيقة اغتيال ناشط مدني في واسط

2021/05/11 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، اغتيال ناشط مدني في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " قيادة الشرطة توضح ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال ناشط مدني في محافظة واسط يدعى ( براك حسن الرومي )"، مبينة أن "حقيقة الأمر أن هناك شاباً قتل في أرياف ناحية شيخ سعد يدعى (صلاح حسن الرومي ) نتيجة خلافات عشائرية وأن اسم (براك) هو الاسم الثاني غير الرسمي له والذي يتداوله أهله ومعارفه، وأن الشخص المجنى عليه هو فلاح ولاعلاقة له بعمل الناشطين المدنيين".

ودعت "القيادة جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول أي معلومة تصدر عن الجهات غير المختصة في القيادة".

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