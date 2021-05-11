الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات 'علي ولي الله' جنوب الموصل

2021/05/11 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الثالثة من عمليات "علي ولي الله" جنوب مدينة الموصل.

إعلام الحشد قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوات من اللواءين (21 -33) في الحشد الشعبي انطلقت لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب الموصل من بقايا داعش".

وأضاف البيانت أن "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة بإسناد (مديرية مكافحة المتفجرات – الطبابة – مديرية الإعلام – والكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع في الحشد الشعبي)".

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