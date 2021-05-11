خامات البصرة ترتفع على خلاف أسعار برنت والامريكي

2021/05/11 | 10:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، بعد افتتاحهما على الرغم من انخفاض أسعار خامي برنت والامريكي.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.76 دولاراً للبرميل بمقدار 0.4 دولار، أو بنسبة 0.6% عن يوم الخميس الماضي.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 64.56 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغت نسبته 0.91%..

وسجل الخام العربي الخفيف السعودي 68.25 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 67.41 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.68 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 66.71 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.49 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت ليصل خام برنت على 67.87 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 64.52 دولارا.

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