2021/05/11 | 10:40 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 11 مايو 2021 | 10:38 صباحاً

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التخطيط تعلن عن تأجيل جديد للتعداد السكاني وتحدد المبررات

كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن تأجيل جديد للتعداد السكاني، بسبب موعد الانتخابات في تشرين الأول المقبل، مع غياب التخصيصات الماليّة في موازنة العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “التعداد كان يفترض إجراؤه العام الماضي إلا أنّه تأجل بسبب جائحة كورونا والإغلاق التام”، مشيراً إلى أن “موازنة 2021 لم تتضمن اي تخصيصات مالية للتعداد، كما أنَّ الانتخابات ستجرى في تشرين الاول من العام الحالي، الامر الذي اجّل التعداد مرة اخرى”.

واضاف الهنداوي أن “الوزارة مستمرة في عملها لاستكمال الاجراءات الخاصة بالتعداد من خلال التقاط الصور الفضائية واستكمال مركز البيانات الرئيسة واجراء تجارب ميدانية في عدد من المحافظات”.

ولفت الى أن “التعداد سيكون الكترونيا وليس ورقيا، لذلك المطلوب توفير بيئة الكترونية متكاملة من خلال توفير اجهزة لوحية يصل عددها إلى 150 الف جهاز فضلا عن تحدٍ اخر هو تأمين الاتصال مع العدادين في الميدان من خلال شبكة معلومات”.

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