الفتح: تطورات خطيرة يشهدها العراق تتطلب تحركا جادا

2021/05/11 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر تحالف الفتح، الثلاثاء، بيانا حول التطورات الامنية الاخيرة عقب عمليات اغتيال لناشطين واعلاميين، داعيا الحكومة الى التحرك الجاد لمحاسبة المجرمين وبسط الامن والاستقرار.

وقال رئيس التحالف هادي العامريفي بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 أيار 2021)، انه "تابعنا بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يشهدها الشارع، والتي شملت معاودة عمليات إغتيال ناشطين وإعلاميين وإعتداءات على بعثات دبلوماسية وتحركات غير منضبطة هي أقرب الى الفوضى والتخريب منها الى الأحتجاجات المطلبية المشروعة ".

ودعا التحالف، "الحكومة الى التحرك الجاد لمحاسبة المجرمين وبسط الامن والاستقرار".

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