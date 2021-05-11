الدولار يرتفع مجددا أمام الدينار العراقي

2021/05/11 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الثلاثاء، ارتفاعا في الأسواق المحلية والصيرفات، مقارنة مع سعره أمس الاثنين.

وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح ببغداد اليوم، (11 ايار 2021)، 148,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أميركي، بعدما كان أمس الاثنين 148,200 دينار.

وفيما يلي السعر في الصيرفات (تقريبي):-

147,750

148,750

بورصة البصرة

148,300

بورصة اربيل

148,600

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