حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

2021/05/11 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مصادر مطلعة انباء وفاة الفنان سمير

غانم وقالت انه يرقد في العناية المركزة

بعد دخوله في غيبوبة، موضحة بأن أجهزة

جسده توقفت بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه

لأزمة صحية.

وكان الفنان المصري القدير دخل المشفى

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