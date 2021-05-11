2021/05/11 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والعملات الأجنبية في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء (11 أيار 2021).وجاء سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة كالتالي:

سعر بيع الدولار بـ 148,750 ديناراً

وسعر شراء الدولار بـ 147,750 ديناراً، وبشكل تقريبي.

أما أسعار العملات الأجنبية فجاءت كالتالي:

100 دولار بـ 2,210,000 تومان

100 يورو تساوي 121,34 دولاراً

100 باوند تقابل 141,16 دولاراً

100 دولار بـ 829,66 ليرة تركية

أما سعر أونصــــــة الذهب عالمياً فقد بلغ 1834,66$

وسعر برميل نفط الخام برنـت بلغ 67,72 دولار، في حين جاء سعر برميل نفط الخام الامريكـي بـ 64,35 دولاراً.

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