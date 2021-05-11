الاستخبارات تعلن القبض على إرهابي في الديوانية

2021/05/11 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة ( 4 / أرهاب) في محافظة الديوانية.

وقال بيان للخلية، ان "المطلوب اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الارهابية ".

واضاف البيان، ان "العملية كانت في اطار تفعيل الجهد الاستخباري لالقاء القبض على المطلوبين للقضاء على ذمة قضايا متعددة وبما يسهم في تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب، مشيرا الى ان العملية تم تنفيذها من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

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