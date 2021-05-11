روسيا.. مقتل وإصابة 17 شخصاً بحادث إطلاق نار في إحدى المدارس

2021/05/11 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، بوقوع حادث إطلاق نار داخل إحدى مدارس مدينة قازان وسط البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصاً.

وذكرت محطة "روسيا اليوم"، أن "7 أشخاص قُتلوا، وأصيب 10 آخرين بجراح بحادث إطلاق نار وقع في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا".

وقالت مصادر في هيئة الطوارئ المحلية، إن "مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار"، مشيرة إلى أن "أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "السلطات قامت بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث"، مبينةً أن "عدداً من الطلاب قفزوا من نافذة المدرسة بعد سماع دوي إطلاق النار، مع وصول أكثر من 20 عربة إسعاف إلى موقع الحادث".

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