استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول - رزاق حمد العوادي

2021/05/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رزاق_حمد_العوادي استخدام القوة في العلاقات الدولية هو اخلال بالالتزامات المفروضة على الدول وهو عدوان ضد سيادة الدول !!!!!توغل القوات العسكرية التركية داخل العراق وانشاء معسكرات انموذجا ....!!!!!.....قبل الدخول في الغزو التركي على العراق لابد من توضيح .



معنى استخدام القوة في العلاقات الدولية والموقف في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وخاصة (المادة 51 من الميثاق...التي يتبجح بها ......





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