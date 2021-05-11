ما يحصل في القدس اليوم إنما هو صورة لما سيحصل لبلداننا غداً.. - حزب اليسار الشيوعي العراقي

2021/05/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي حينما نقول “إنّ القدس نحن” فإنما هو التأكيد أنّ ما تتعرض له القدس والشيخ جرّاح اليوم من فصل عنصري وموجة تهجير جديدة تحت أنظار العالم وصمت منظماته الدولية وهجران مواثيقها ما هو في حقيقة الأمر إلاّ صورة لمستقبل المنطقة بعد ما ثبتت خيانة الرجعية العربية الفاضحة للقضية الفلسطينية ونكرانها تحرير الأرض المغتصبة.



وهو أيضا النتيجة الطبيعية لتردي الوضع العربي الذي أدى إلى قيام الرجعيون العرب في المحميا ......





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