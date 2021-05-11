2021/05/11 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، بيانا حول التطورات الامنية الاخيرة عقب عمليات اغتيال لناشطين واعلاميين، داعيا الى الحكومة الى التحرك الجاد لمحاسبة المجرمين وبسط الامن والاستقرار.وقال رئيس التحالف هادي العامري: تابعنا بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يشهدها الشارع ، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يدين عمليات اغتيال الناشطين والاعلاميين داعياً الحكومة لمحاسبة الجناة وفرض الأمن) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يدين عمليات اغتيال الناشطين والاعلاميين داعياً الحكومة لمحاسبة الجناة وفرض الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).