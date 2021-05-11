الزراعة العراقية تقر الخطة الصيفية وتحدد المساحة المعدة

2021/05/11 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إقرار الخطة الزراعية الصيفية، فيما أفصحت عن المساحة المعدة للزراعة.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان لها: إن "اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت …

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