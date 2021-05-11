بدء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في إيران

2021/05/11 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت صباح الثلاثاء في وزارة الداخلية الإيرانية، عملية تسجيل أسماء الراغبين بالترشح الى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.وتمتد المهلة خمسة أيام، ترفع بعدها الأسماء الى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على … Readmore

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