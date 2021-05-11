ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل على الرغم من انخفاض سعر خامي برنت والامريكي

2021/05/11 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، اليوم الثلاثاء، بعد افتتاحهما على الرغم من انخفاض أسعار خامي برنت والامريكي.وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.76 دولاراً للبرميل بمقدار 0.4 دولار، أو بنسبة 0.6% عن يوم الخميس الماضي.فيما … Readmore

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