(واع) ترصد حركة الأسواق في الأنبار مع حلول العيد

2021/05/11 | 11:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليميمع اقتراب حلول موسم الأعياد تشهد الأسواق والمحال التجارية في كل عام اقبالاً واسعاً من المواطنين للتبضع ،وهي إحدى العادات والتقاليد السائدة، إلا أن عدداً كبيراً من التجار في المحافظات عامة ومحافظة الانبار خاصة اجمعوا على أن القوة الشرائية ضعيفة للعام الحالي. وأرجع صاحب محل بيع الألبسة والعطور النسائية، أمجد حميد، أسباب الضعف الى ارتفاع سعر الدولار ،الذي أثر على قدرة المواطن الشرائية وتركيزه على المواد الأساسية وضعف إقباله على البضائع والسلع الكمالية، فضلاً عن التسبب بخسائر فادحة لأصحاب المحال التجارية، لاسيما أنه ملزم بدفع مصاريفه الشهرية من إيجار المحل وأجور الكهرباء وغيرها.وناشد عدد كبير من المواطنين في الأنبار الحكومة المركزية بتخفيض سعر صرف الدولار لما خلفه من ارتفاع كبير بأسعار مختلف البضائع.وتقول الحاجة أم أحمد: "أتسلم شهرياً راتباً تقاعدياً يقدر بـ 360 ألف ومع ارتفاع الأسعار أصبح هذا الراتب لا يسد حتى المتطلبات الأساسية".من جانب آخر باشرت الأجهزة الأمنية في المحافظة بوضع خطة أمنية ونشر عناصر ودوريات بمداخل الأسواق والمناطق السكنية تماشياً مع قرار حكومة الأنبار المحلية بتمديد حظر التجوال الى الساعة 12 بعد منتصف الليل وفسح المجال للمتبضعين وأصحاب المحال للاستفادة من القرار وانعاش حركة السوق.

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