مجلس الوزراء يوافق على عقد التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية العراقية

2021/05/11 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على عقد التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية.الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ” مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الخارجية مع شركة (اليانز) لمناقصة عقد التأمين الصحي وذلك استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود … Readmore

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