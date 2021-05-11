القبض على إرهابي في الديوانية

2021/05/11 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم

الثلاثاء، عن القاء القبض على احد

المطلوبين وفق احكام المادة ( 4 / أرهاب)

في محافظة الديوانية.

وقال بيان للخلية، ان "المطلوب اعترف

لدى التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات

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