برشلونة بضيافة ليفانتي اليوم للصراع على اللقب.. توقيت المباراة والقناة الناقلة

2021/05/11 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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يحل فريق برشلونة ، ضيفاً علي ليفانتي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني، علي ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 75 نقطة، خلفاً لريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر الترتيب أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، ويحتل ليفانتي المركز الـ 14 برصيد 39 نقطة.

ويسعي رونالد كومان مدرب برشلونة واللاعبون لمواصلة المنافسة علي اللقب حتي الرمق الأخير، حيث تتبقي 3 جولات علي انتهاء المسابقة، ويملك البلوجرانا فرصة التتويج، بشرط تحقيق الانتصار فى الـ 3 مباريات المقبلة، وانتظار تعثر أى من الريال أو أتلتيكو مدريد.

ويتبقى لفريق برشلونة 3 مواجهات حاسمة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام ليفانتي وسيلتا فيجو وإيبار.

ويأمل برشلونة فى تحقيق حلم الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل إستكمال الثنائية التاريخية بعد التتويج بلقب كأس الملك.

وتأكدت جاهزية سيرجيو بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة للمشاركة ضد ليفانتي اليوم، الثلاثاء، علي الرغم من الإصابة التى تلقاها في الوجه أمام أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية.

وتدرب بوسكيتس بشكل طبيعي مع برشلونة أمس الأثنين، وتم إستدعائه في القائمة المسافرة لمواجهة ليفانتي.

واستدعى الهولندي رونالد كومان 23 لاعباً في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي وهم: تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، برايثويت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، سيرجي روبرتو، دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إلياتش موريبا، مينجيزا، تيناس.

مباراة ليفانتي وبرشلونة اليوم الساعة 23:00 بتوقيت بغداد المحلي وتُبث على قناة بي إن سبورتس 1 بريميمم

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