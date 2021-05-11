تفاصيل الخطة الزراعية للعام الحالي في عموم العراق

2021/05/11 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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اقرت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، اقرار الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2021، استعدادا للموسم الزراعي الصيفي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان، أن "اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت وبكافة اعضائها لمناقشة الخطة الزراعية الصيفية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي 2021 والبالغة 19181918 دونماً وللمساحات المروية (أنهار و مشاريع أروائية وابار) وحسب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات عدى اقليم كردستان".

واضاف، ان "الاجتماعات خلصت الى بيان ايضاح وزارة الموارد المائية بأن الخزين المائي الحالي في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات الخطة الصيفية المقترحة".

واوضح البيان، أنه "جرى الاتفاق يتحديد المساحات الكلية المشمولة بالارواء للموسم الصيفي والبالغة 1861587 دونماً بضمنها 396650 دونماً تزرع بمحصول الشلب وعلى حوض الفرات موزعة على محافظات النجف الاشرف والديوانية والمثنى وذي قار (ودائرة البحوث الزراعيةعلى نهر الفرات)، اما المساحات الاخرى فتضمنت زراعة محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وزهرة الشمس والماش والسمسم والقطن والدخن والخضروات وومحلصيل أخرى".

الا ان البيان بين، انه "نظرا لانخفاض مناسيب المياه في سد حمرين نتيجة قلة الايرادات المائية، فأن الخطة الزراعية في محافظة ديالى تقتصر على تأمين المياه للزراعة البستنية حصرا، كماتم منع زراعة محصول الشلب على حوض نهر دجلة والغراف، ومنع الزراعة داخل حدود الاهوار والمهارب الفيضانية في محافظات واسط وميسان البصرة وديالى وذي قار".

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