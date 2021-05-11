محافظتان تسجلان 45 درجة مئوية.. طقس غائم وفرصة لتساقط الأمطار في العراق

2021/05/11 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، فيما أشارت إلى أن محافظتي الديوانية وميسان، ستسجلان درجة حرارة تبلغ 45 مئوية.

وأظهرت جداول صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، والمنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشارت الهيأة إلى أن "المنطقة الجنوبية سيكون طقسها غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

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