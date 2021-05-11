لص يسرق قابلوات كهربائية بعد قتل حارسها في حي أور ببغداد

2021/05/11 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على مجرم سرق قابلوات كهربائية وقتل حارسها في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 آيار 2021)، إن "مفارز مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام القدس القت القبض على متهم أقدم على قتل حارس كراج لخزن القابلوات الكهربائية في منطقة حي اور ببغداد".

وأوضح البيان أنه "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة قيامه بقتل المجنى عليه وسرقة القابلوات لغرض بيعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق.ع لينال جزاءه العادل".

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