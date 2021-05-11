جامعة عراقية تنجح بتجربة “لم تحصل في جامعات العالم”: زراعة فطر نادر وباهظ الثمن

2021/05/11 | 11:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت جامعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج فطر نادر باهظ الثمن يستخدم في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية، مبينة أن هذا الفطر محتكر من قبل شركات يابانية.

وقال مسؤول شعبة الإعلام بكلية الزراعة في الجامعة سعد الكبيسي إن “كلية الزراعة قامت بإنجاز فريد من نوعه لم يحصل في الجامعات العراقية والعربية والعالمية، وهو إنتاج الفطر الشتياكي الياباني، الذي يعد من الفطريات الطبية وباهظة الثمن لكونه يستخدم في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية”، مبيناً أن “هذا الفطر هو حكر لشركات يابانية”.

وأضاف الكبيسي أن “فريقاً بحثياً في كلية الزراعة برئاسة عميد الكلية ادهام علي عبد والاستاذ الدكتور جمال حمود الكبيسي وطالب الدكتوراه محمد بركات أنجزوا هذا الفطر ضمن مختبرات جامعة الأنبار وبقدرات محلية 100%”، مشيراً الى أن “مواد إنتاج هذا الفطر عراقية خالصة”.

وأكد أن “ذلك يعد إنجازاً كبيراً لجامعة الأنبار وللعراق عموماً”، موضحاً أن “الفريق الآن في طور دراسة الصفات الاريولوجية والحسية وتحليل الفطر وسيتم نشرها في المجلات العالمية”.

يحتوي فطر الشيتاكي على عدّة مواد تساعد على تقليل الكوليسترول، كمادّة الإريتادينين وهو مركّب يُثبّط عمل إنزيم يساهم في عمليّة إنتاج الكوليسترول، والستيرولات الّتي تُمثّل مجموعة من الجزيئات الّتي تُساعد على تثبيط امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، بالإضافة إلى البيتا جلوكان؛ وهو من الألياف الغذائيّة الّتي قد تُساعد على تقليل مستوى الكوليسترول أيضاً، ومصدرٌ جيدٌ للمعادن والفيتامينات حيث يحتوي فطر الشيتاكي على فيتامين د الذي يتوفر في بعض أنواعه بكميات جيدة، بالإضافة إلى أنّه غنيٌّ بالزنك، والمنغنيز، والنحاس، والعديد من فيتامينات.

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