إدارة الغذاء والدواء ترخص إعطاء لقاح فايزر للأعمار بين 12-15 عاما

2021/05/11 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ترخيص إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية بين اثني عشر وخمسة عشر عاما.

وقررت الإدارة وبعد دراسات حول اللقاح والاعراض الناجمة عنه شملت الفي متطوع، قررت التصديق على السماح بشكل رسمي بإعطاء لقاح فايزر لتلك الفئة العمرية، بعد ان وجدت انه آمن وفعال بالنسبة لهم وبدرجة أكبر من فعاليته للاعمار بين ثمانية عشر الى خمسة وعشرين عاما، وهو ما يعني الشروع بتطعيم المراهقين والتقليل من الفجوة بين أعداد الذين تلقوا اللقاحات وغير المتلقين، فضلا عن كون القرار الجديد عاملا مساعدا للبدء بالدراسة الحضورية داخل المدارس.

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