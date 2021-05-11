بدء عملية تسجيل أسماء الراغبين بالترشح لمنصب الرئاسة في ايران

2021/05/11 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت في إيران عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران المقبل.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية ان مجلس صيانة الدستور سيدرس تأييد اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية لمدة خمسة أيام ابتداء من صباح يوم السادس عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين، ليتمكن المرشحون النهائيون الشروع بحملاتهم الانتخابية بدءا من يوم الثامن والعشرين من آيار ولمدة عشرين يوما يعقبها صمت انتخابي.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، قد أعلن الشروط الواجب توفرها لدى المرشح للانتخابات الرئاسية، ومن بينها تلك المتعلقة بالسن والتحصيل الدراسي وعدم وجود سجل جنائي للمرشح.

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