2021/05/11 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني صدقت محكمة تحقيق السماوة في رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اقوال متهم عن جريمة معالجة المواطنين المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب دون موافقات رسمية.وقال إعلام مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق السماوة تصدق اقوال متهم بجريمة معالجة مرضى كورونا دون موافقات المركز الخبري الوطني.

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