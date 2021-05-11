2021/05/11 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي يزرع العبوات الناسفة في محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته السومرية نيوز" أنه في اطار تفعيل الجهد الاستخباري لالقاء القبض على المطلوبين للقضاء على ذمة قضايا متعددة وبما يسهم في تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب , تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة وباشراف مباشر من وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة ( 4 / أرهاب) في محافظة الديوانية".

وأضافت، أن "الإرهابي اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الارهابية".وبينت، أنه "تم تدوين اقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: وكالة الاستخبارات تطيح بزارع عبوات ناسفة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: وكالة الاستخبارات تطيح بزارع عبوات ناسفة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).