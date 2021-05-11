2021/05/11 | 11:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متهم بزرع العبوات الناسفة..القبض على "إرهابي" في الديوانية

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء (11 أيار 2021)، عن اعتقال أحد المطلوبين بقضايا إرهابية، في محافظة الديوانية.

وقالت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارات، وفي اطار تفعيل الجهد الاستخباري لإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء على ذمة قضايا متعددة وبما يسهم في تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة الديوانية".

وأضافت أن "العملية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة، وبإشراف مباشر من وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وبيّنت أن "المتهم اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الارهابية"، مشيرة إلى أنه "قد تم تدوين اقوال المتهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه".

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