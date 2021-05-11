حمودي يدعو الحكومة لحماية الحدود ومنع التحرك ضد دول الجوار ووقف مسلسل الاغتيالات

2021/05/11 | 11:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ شدد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، يوم الثلاثاء، على ضرورة حماية الحدود العراقية، وتحرك الحكومة لوقف مسلسل الاغتيالات في العراق.وقال سماحته في بيان ورد لـ”الايام نيوز” إن إصرارنا على إيجاد عراق مقتدر يعني عراقا قادرا على حماية حدوده، ولا يسمح باختراقها تحت أي عذر كان، كما يجري اليوم من […]

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