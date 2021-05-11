ذي قار تعلن تفاصيل مشروع مهم يخدم ابنائها

2021/05/11 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع- آمنة السلاميأعلنت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع تطوير وتأثيث شوارع المحافظة.وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية علي فاروق العبيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع تطوير وتأثيث شوارع محافظة ذي قار تضمن استبدال الجزرة الوسطية من مركز القلب الى تقاطع الرايات مع انشاء منظومة ري وبزل وانشاء أحواض ومضخات للسقي واستبدال الانترلك والكربستون ونصب أعمدة ديكورية مع زرع ثيل"، لافتاً الى أن "المشروع تضمن أيضا استبدال الجزرة الوسطية (انترلك مع كربستون مع زرع ثيل مع إنارة ديكوريو) مع إنشاء خطوط مجارٍ بقطر (٦٠٠ملم و٨٠٠ ملم و٥٠٠ملم ) وتقليص عرض الجزرة الوسطية من جسر النصر الى تقاطع الثورة ،ومن تقاطع الشيباني الى تقاطع الراية ،ومن تقاطع الثورة الى مجمع تينا".وأضاف أن "المشروع تضمن استبدال الجزرة الوسطية مع إكساء الشارع ،من شارع الجمعة الى شارع ابراهيم الخليل ، فضلاً عن إنشاء عشرة أعمدة (ترفك لايت) بأحدث التقنيات بنظام الأوتو (نظام الأولوية المتحسس) ونصب نافورات عدد اثنين قرب المحكمة القديمة و(فلكة) كراج السماوة القديم، وإكساء الشارع من جسر القيثارة الى جسر النصر، وتخطيط الشارع الرئيس لمستشفى القلب والتقاطعات بأصباغ ثرمو بلاستك حرارية"، موضحاً أن "تأثيث شوارع المحافظة تضمن كذلك صيانة وتطوير جسور عبور المشاة بالتصاميم الحديثة، كما شمل عدة نقاط تطويرية الغاية منها إظهار ذي قار بشكل أجمل".

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