ضربة روسية للسياحة التركية.. سبب معلن وآخر خفي وبينهما زيارة للرئيس الأوكراني

2021/05/11 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 12 أبريل، أعلنت روسيا تعليق جميع الرحلات الجوية الأسبوعية إلى تركيا باستثناء رحلتين، بسبب العدد المتزايد لحالات كوفيد-19 في تركيا.وأوضحت رئيسة الصحة العامة الروسية آنا بوبوفا القرار بالقول إن 80 في المئة من حالات كورونا بين الروس العائدين من الخارج جاءت من تركيا.

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