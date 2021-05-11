تصديق اقوال متهم بجريمة معالجة مرضى فيروس كورونا دون موافقات رسمية

2021/05/11 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدقت محكمة تحقيق السماوة في رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية اقوال متهم عن جريمة معالجة المواطنين المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب دون موافقات رسمية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة تحقيق السماوة اتخذت الاجراءات التحقيقية بحق المتهم وفقا لاحكام المادة 368 من قانون العقوبات كونه اقدم على خداع وايهام المواطنين بانه قادر على معالجة المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب دون موافقات رسمية”.وأضاف المراسل أن “المتهم كان يقوم بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحته الشخصية باسم (علي الموالي) دون مراعاة للاجراءات الوقائية”.

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