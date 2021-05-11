اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 138 الف حالة

2021/05/11 | 11:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 157482 حالة اصابة، 50225 في اربيل و48111 في السليمانية، و55629 في دهوك و3517 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 138021 حالة، 43293 في اربيل و41460 في السليمانية و50126 في دهوك و3142 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4118 حالة، 1128 منها في اربيل و1885 في السليمانية و960 في دهوك، و146 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 15343 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 5804 في اربيل و4768 في السليمانية و4543 في دهوك و228 في حلبجة.

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