توجيهات حكومية جديدة بشأن مواجهة كورونا وحظر التجوال

2021/05/11 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العديد من الجهات المعنية باتخاذ جملة إجراءات في إطار خطة مواجهة جائحة فيروس كورونا في العراق.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 أيار 2021)، ان "التوجيهات نصت على تأكيد إيعاز وزارة الخارجية لسفارة العراق في الهند تهيئة قوائم بأسماء العراقيين الموجودين حاليا في الهند الراغبين بالعودة، مع أخذ تعهدات خطية بالالتزام بالحجر الإلزامي في الأماكن المخصصة لهم، وأخذ عناوين سكناهم في العراق والحالات المرضية المرافقة لهم وإرسالها للاستعداد لحجرهم بحسب محافظات سكنهم".

واضاف البيان، ان "التوجيهات تضمنت للمحافظين كافة التعاون مع دوائر الصحة والتنسيق مع الدوائر الأخرى لتهيئة أماكن لحجر الوافدين من الهند، فضلا عن إقامة وزارة الصحة الدعاوى القانونية أصوليا أمام المحاكم المختصة لمحاسبة كل من يحاول نشر مفاهيم خاطئة في كل ما يتعلق بمرض (كوفيد-19)".

واشار الى انه "يستثني الفلاحين والمزارعين وملاكات وزارتي (التجارة والزراعة) المعنية في المحافظات ذات العلاقة من حظر التجوال لإنجاز حملة الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير".

N.A

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