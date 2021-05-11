2021/05/11 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دمرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، نفقين ومضافة لتنظيم داعش الإرهابي خلال المرحلة الثالثة لعمليات علي ولي الله، جنوب الموصل.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير نفق ومضافتين لداعش جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

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