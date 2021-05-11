بعد اعتقاله يوم أمس.. القضاء يصدق أقوال متهم يدّعي علاج مرضى كورونا بواسطة الأعشاب

2021/05/11 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صدقت محكمة تحقيق السماوة في رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اقوال متهم بجريمة معالجة المواطنين المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب دون موافقات رسمية.

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن "محكمة تحقيق السماوة اتخذت الاجراءات التحقيقية بحق المتهم وفقا لاحكام المادة 368 من قانون العقوبات كونه اقدم على خداع وايهام المواطنين بانه قادر على معالجة المصابين بفيروس كورونا وبقية الامراض بواسطة الاعشاب دون موافقات رسمية".

وأضاف، أن "المتهم كان يقوم بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحته الشخصية باسم (علي الموالي) دون مراعاة للاجراءات الوقائية".

وأعلنت شرطة المثنى، يوم امس، القبض على الموالي، الذي ادعى علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا باستخدام الأعشاب.

وذكر إعلام شرطة المثنى في بيان، أن "المتهم يعالج مرضى فيروس كورونا وينفي وجود هذا المرض ، ويقوم بإعطاء الناس بعض الأعشاب من دون أي وصفة طبية أو غيرها وهذا مخالفا لقوانين وتعليمات وزارة الصحة".

وأضاف "تم القبض عليه وبحوزته العقاقير التي يقوم بإعطائها للناس وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي واحالته إلى المحاكم المختص".

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