استجواب ومساءلة 20 شخصاً متهماً في تسريب مقابلة ظريف السرية

2021/05/11 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، عن استجواب ومساءلة 20 شخصاً متهماً في تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي أثارت موجة من الخلافات السياسية وانتقادات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني.

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وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي (11 أيار 2021): "هناك فريق قضائي وأمني واستخباراتي مشترك يتابع هذه القضية (تسريب ملف المقابلة السرية)، وقد صدر قرار بحظر السفر على أولئك الذين شاركوا في هذه العملية، وتم حتى الآن استدعاء 20 شخصا ممن شاركوا في هذه العملية وسُئلوا عن كيفية تسريب هذا الملف الصوتي".

وأضاف: "تم رفع قضية في مكتب المدعي العام في طهران، وبعد ذلك تم تشكيل فرق متخصصة من قبل السلطة القضائية مكونة من وزارة المخابرات وهيئة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقد تم القيام بعمل جيد في هذا الصدد".

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