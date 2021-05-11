((رثاء على قيد الحياة)) - ريتا عودة

2021/05/11 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة كيف سترثيني لما اموت ؟هكذا تساءلت الشاعرة ريتا عودة فقلت مواسيا وربما صادقا سترثيك اصابعي وهي تنقر على الكيبورد كلماتها المترعة بمداد الدموع سابكي بحرقة مفجوع قصائدك التي لم تولد بعد سأعاتب السماء بزخات من مطر العيون سأواسي الشوارع التي ستشتاق الى وقع قدميك سأطرق ......





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