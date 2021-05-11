هبة القدس وتباشير التجديد للحركة الوطنية الفلسطينية - نهاد ابو غوش

2021/05/11 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشبأدوات لا تزيد عن صدور عارية ومشرعة للرصاص الحي والمطاطي، وقبضات مرفوعة تلوّح بالتحدي والغضب، وحناجر صادحة بتكبيرات وخليط من الأغاني والهتافات الدينية والوطنية واليسارية.



تقدم جماهير القدس وبخاصة شبابها معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأكثر صورها بساطة وبلاغة في الوقت نفسه: شعب أعزل إلا من الإرادة يدافع عن وجوده وكرامته الإنسانية أمام اعتى قوة احتلال غاشم.



وسرعان ما يمتد لهيب ال ......





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