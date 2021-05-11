لوكهيد مارتن تقرر سحب فريق صيانة اف ستة عشر من العراق

2021/05/11 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأميركية سحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات اف ستة عشر المتمركزة في قاعدة بلد الجوية لأسباب أمنية.

مسؤول الاتصالات بالشركة جوزيف لاماركا جونيور قال في بيان، ان قرار نقل فريق الصيانة جاء بالتنسيق مع الحكومة الأميركية ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولويات الشركة، في حين لم يحدد البيان عدد الموظفين ولا الوجهة التي سينتقلون إليها.

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