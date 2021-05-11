الصحة العالمية تصف السلالة الهندية بوصف غير مسبوق ولم تصفه للسلالة البريطانية من قبل

2021/05/11 | 12:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة فيروس كورونا التي عثر عليها العام الماضي في الهند على أنها “مصدر قلق عالمي”، في الوقت الذي لم تصف فيه السلالة البريطانية بهذا الوصف من قبل بل كانت ترسل تطمينات حولها.

وقالت إن الدراسات الأولية كشفت أن سلالة بي.1.



617، الناتجة عن تحور الفيروس، تنتقل بسهولة أكثر من غيرها وتتطلب المزيد من البحث.

وذكرت المنظمة أن السلالة الهندية انتشرت فعلا في أكثر من 30 دولة.

ويشمل التصنيف نفسه ثلاث سلالات أخرى اكتشفت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

ويرتفع تصنيف الفيروس المتحور من “سلالة قيد البحث” إلى “سلالة مثيرة للقلق” عندما تتوفر فيه واحدة من الخصائص على الأقل، وهي سهولة الانتقال، وشدة المرض، وضعف فعالية الأجسام المضادة ضده، وضعف فعالية العلاج أو اللقاحات ضده.

وتجري الدراسات حاليا للتحقق من أن السلالة الجديدة كانت سببا في تصاعد عدد الوفيات في الهند، وهو ما أدى إلى إغراق مستشفيات البلاد بالمرضى والمحرقات بالجثث.

وأحصت الهند الاثنين 366161 إصابة جديدة و 3754 حالة وفاة بالفيروس.



ويعتقد خبراء أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

وأدى تصاعد عدد الإصابات إلى ندرة في الأكسجين امتدت خارج العاصمة دلهي.

وتسببت الندرة في تأخر عملية التلقيح، إذ لم يتلق الجرعة الثانية من اللقاح حتى الآن سوى 34.8 مليون شخص أي نسبة 2.5 في المئة من عدد السكان.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الهندية، وإن كان المسؤول التقني فيها تحدث الاثنين في مؤتمر صحفي عن احتمال وجود أدلة على “ضعف فعالية” اللقاحات في القضاء عليها.

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