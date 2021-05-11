إجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل مقترنة بالسرقة

2021/05/11 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء (11 أيار 2021)، جريمة قتل مقترنة بالسرقة، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على مرتكبها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكافحة إجرام بغداد في مكتب القدس ألقت القبض على متهم أقدم على قتل حارس كراج لخزن القابلوات الكهربائية في منطقة حي اور ببغداد".

وبينت المديرية إنه "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة قيامه بقتل المجنى عليه وسرقة القابلوات لغرض بيعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة 406 ق.ع لينال جزاءه العادل".

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