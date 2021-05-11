رئيس الوزراء العراقي يوجه باستثناء عدة فئات من حظر التجوال

2021/05/11 | 12:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العديد من الجهات المعنية باتخاذ جملة إجراءات في إطار خطة مواجهة جائحة فيروس كورونا في العراق.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء وجه باستثناء …

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