اجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل حدثت في منطقة حي أور

2021/05/11 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل حدثت بمنطقة حي أور في بغداد، لافتة إلى إلقاء القبض على مرتكبها.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن مفارز مكافحة إجرام بغداد في مكتب القدس ألقت القبض على متهم أقدم على قتل حارس كراج لخزن القابلوات الكهربائية في منطقة حي اور ببغداد.وبينت المديرية إنه بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة قيامه بقتل المجنى عليه وسرقة القابلوات لغرض بيعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة 406 ق.ع لينال جزاءه العادل.

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