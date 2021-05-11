وكالة الطاقة الدولية: الطاقة المتجددة العالمية نمت في 2020 بأسرع وتيرة في عقدين

2021/05/11 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة 45 بالمئة في 2020 لتصل إلى 280 جيجاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999، حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير كوفيد-19.

وقال التقرير إن الصين استحوذت على 50 بالمئة من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45 بالمئة هذا العام و58 بالمئة في 2022.

وعالميا، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بحوالي 270 جيجاوات هذا العام ونحو 280 جيجاوات في 2022.

تزيد هذه التوقعات بأكثر من 25 بالمئة عن التوقعات السابقة للوكالة في نوفمبر تشرين الثاني، إذ باعت الحكومات في عطاءات كميات غير مسبوقة من الطاقة المتجددة ووقعت الشركات عددا قياسيا من اتفاقيات شراء الطاقة.

وباعت الحكومات بالعطاءات 75 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة عن 2019.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية، إذ تحطم رقما قياسيا تلو الآخر".

وأضاف "شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90 بالمئة من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي".

لكن بيرول أضاف أن الحكومات بحاجة إلى وضع سياسات للتشجيع على المزيد من الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما ستتطلبه من بنية تحتية إضافية للشبكات، وذلك بالإضافة إلى تقنيات أخرى للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.

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